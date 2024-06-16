Експерти зробили прогнози, чому частина продуктів в Україні найближчим часом виросте в ціні і на скільки.

Дефіцит електроенергії, зростання кількості відключень світла, а також підвищення тарифів на електрику на 64% негативно вплинуть на ціни на продовольство. Українцям слід готуватися до подорожчання низки продуктів. Експерти зробили прогнози, чому частина продуктів в Україні найближчим часом виросте ціні і на скільки.

Зокрема, очікується, що вартість борошна та хлібобулочних виробів зросте в середньому на 25-30%. Попри те, що пекарні належать до об'єктів критичної інфраструктури, відключення електроенергії все ж таки відбуваються.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що ціни на хліб простої рецептури вже в червні зростуть на 10% в усіх українських супермаркетах та магазинах. Крім того, очікується подорожчання курятини та яєць, оскільки птахофабрики залишаються без електрики по 7-10 годин щодня.

За словами Іллі Несходовського, керівника аналітичного напрямку ГО “Мережа захисту національних інтересів “АНТС”, також очікується зростання цін на продукти, які потребують охолодження, такі як молочні продукти, морозиво та готові страви. Вони можуть подорожчати приблизно на 4%.

У другому півріччі 2024 року варто також очікувати підвищення цін на свіжі продукти через зменшення врожаю.

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