Эксперты сделали прогнозы, почему часть продуктов в Украине в ближайшее время вырастет в цене и на сколько.

Дефицит электроэнергии, рост количества отключений света, а также повышение тарифов на электричество на 64% окажут негативное влияние на цены на продовольствие. Украинцам следует готовиться к удорожанию ряда продуктов. Эксперты сделали прогнозы, почему часть продуктов в Украине в ближайшее время вырастет и сколько.

В частности, ожидается, что стоимость муки и хлебобулочных изделий вырастет в среднем на 25-30%. Несмотря на то, что пекарни принадлежат к объектам критической инфраструктуры, отключения электроэнергии все же происходят.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что цены на хлеб простой рецептуры уже в июне поднимутся на 10% во всех украинских супермаркетах и ​​магазинах. Кроме того, ожидается подорожание курятины и яиц, поскольку птицефабрики остаются без электричества по 7-10 часов в день.

По словам Ильи Несходовского, руководителя аналитического направления ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС", также ожидается рост цен на продукты, требующие охлаждения, такие как молочные продукты, мороженое и готовые блюда. Они могут подорожать примерно на 4%.

Во втором полугодии 2024 года следует также ожидать повышения цен на свежие продукты из-за уменьшения урожая.

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