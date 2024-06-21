За даними Держстату України, перший етап підвищення цін на тютюнові вироби може відбутися вже цього року.

У першому читанні народні депутати України прийняли законопроєкт №11090, який передбачає збільшення цін на тютюнові вироби в країні. Підвищення цін заплановане на кілька етапів і охоплює період до 2028 року.

Законопроєкт фіксує акцизні ставки у євро, що дозволяє прогнозувати цінові зміни на основі офіційного прогнозу обмінного курсу гривні від МВФ. Комітет з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт з внесенням певних змін.

Відповідно до даних Держстату України, перший етап підвищення цін на тютюнові вироби може відбутися вже у 2024 році. На сьогоднішній день середня ціна пачки цигарок становить 87,14 гривень, а після підвищення вона може зрости до 92,8 гривень.

Прогноз на 2025 рік передбачає збільшення вартості цигарок до 127,4 гривень за пачку. У 2026 році ціни подорожчають ще на приблизно 20 гривень, до 142,1 гривень за пачку. До 2027 року передбачається подальше зростання цін до 155,8 гривень за пачку, а в 2028 році ціна стабілізується на рівні 173,6 гривень.

Після підвищення цін на цигарки очікується значне зростання надходжень до бюджету від їх продажу. За прогнозами, до 2028 року ці надходження майже досягнуть 14 мільярдів гривень:

У 2025 році — 612 мільйонів гривень.

У 2026 році — 5 мільярдів гривень.

У 2027 році — 9,3 мільярдів гривень.

У 2028 році — 13,8 мільярдів гривень.

Джерело: OBOZ.UA.

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