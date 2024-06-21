Согласно данным Госстата Украины, первый этап повышения цен на табачные изделия может состояться уже в текущем году.

В первом чтении народные депутаты Украины приняли законопроект №11090, предусматривающий увеличение цен на табачные изделия в стране. Повышение цен запланировано на несколько этапов и охватывает период до 2028 года.

Законопроект фиксирует акцизные ставки в евро, что позволяет прогнозировать ценовые изменения на основе официального прогноза обменного курса гривны от МВФ. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять законопроект с внесением определенных изменений.

Согласно данным Госстата Украины, первый этап повышения цен на табачные изделия может состояться уже в 2024 году. На сегодняшний день средняя цена пачки сигарет составляет 87,14 грн., а после повышения она может вырасти до 92,8 грн.

Прогноз на 2025 год предусматривает увеличение стоимости сигарет до 127,4 гривен за пачку. В 2026 году цены подорожают еще примерно на 20 гривен, до 142,1 гривен за пачку. К 2027 году предусматривается дальнейший рост цен до 155,8 грн. за пачку, а в 2028 г. цена стабилизируется на уровне 173,6 грн.

После повышения цен на сигареты ожидается значительный рост поступлений в бюджет от их продаж. По прогнозам, к 2028 году эти поступления почти достигнут 14 миллиардов гривен:

В 2025 году - 612 миллионов гривен.

В 2026 году - 5 миллиардов гривен.

В 2027 году - 9,3 миллиарда гривен.

В 2028 году - 13,8 миллиардов гривен.

Источник : OBOZ.UA.

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