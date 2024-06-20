Існує 7 простих кроків та детальна інструкція до них, які можуть допомогти вам очистити посудомийну машину.

Якщо ваша посудомийка нечиста, ваш посуд також не буде чистим, тож настав час подумати, як очистити посудомийну машину.

Як очистити посудомийну машину оцтом

Білий оцет – це дешевий, але неймовірно ефективний спосіб очистити вашу посудомийну машину та позбутися мікробів. (Однак ви можете придбати комерційні засоби для чищення посудомийних машин, які можна використовувати замість оцту в цих інструкціях.)

Очистіть фільтр

Почніть з того, що вийміть фільтр посудомийної машини (точка внизу, звідки стікає вода). Потріть його жорсткою щіткою або старою зубною щіткою, змоченою в гарячій воді з невеликою кількістю миючого засобу. Якщо ви не впевнені, як зняти фільтр, у посібнику з посудомийної машини мають бути вказівки (якщо ви не можете знайти паперовий посібник, ви зможете знайти його в Інтернеті).

Очистіть знімні частини посудомийної машини

Вийміть решітки та тримач для посуду та витріть усі частинки їжі чи сміття. Щоб очистити посудомийну машину від стійких слідів, використовуйте зубну щітку або жорстку щітку, змочену в мильному розчині. Потім протріть розпилювач зубною щіткою, щоб усунути всі засмічення.

Помістіть чашку або миску білого оцту в посудомийну машину

Замініть решітки та тримач для посуду, потім наповніть чашку або невелику миску дистильованим білим оцтом і поставте її на верхню решітку. Або, якщо він не підходить, налийте оцет на дно посудомийної машини. Переконайтеся, що решта машини порожня.

Запустіть посудомийну машину на гаряче миття

Встановіть температуру на найвищий рівень і запустіть посудомийну машину на повний цикл. Оцет, змішаний з гарячою водою, продезинфікує все і змиє жир і бруд.

Перевірте внутрішність машини

Коли цикл прання завершиться і машина охолоне, настав час перевірити внутрішню частину машини, щоб переконатися, що вона чиста та незаймана. Зверніть особливу увагу на розпилювачі та будь-які виступаючі ділянки, які можуть приховувати сміття або залишки миючого засобу. Якщо ви все-таки помітили залишки бруду, скористайтеся тканиною, змоченою в гарячій мильній воді, щоб відчистити їх. Порада: використовуйте дерев’яну зубочистку або шпажки, щоб обережно видалити все, що застрягло в маленьких отворах розпилювачів. Важливо підтримувати їх у чистоті, інакше вода не зможе належним чином циркулювати у вашій посудомийній машині.

Освіжіть посудомийну машину харчовою содою

Сода бікарбонат (її ще називають харчовою) — найкращий друг прибиральника. Це безпечна та м’яка лужна речовина, яка чудово справляється з видаленням стійких залишків харчових відходів. А також чудово усуває запахи. Візьміть бікарбонатну соду і злегка розсипте її навколо нижньої частини машини. Потім запустіть ще один короткий цикл при найвищій температурі.