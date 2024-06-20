Существует 7 простых шагов и подробная инструкция к ним, которые помогут вам очистить посудомоечную машину.

Если ваша посудомойка нечиста, ваша посуда также не будет чистой, поэтому пора подумать, как очистить посудомоечную машину.

Как очистить посудомоечную машину уксусом.

Белый уксус – это дешевый, но невероятно эффективный способ очистить посудомоечную машину и избавиться от микробов. (Однако вы можете приобрести коммерческие чистящие посудомоечные машины, которые можно использовать вместо уксуса в этих инструкциях.)

Очистите фильтр

Начните с того, что извлеките фильтр посудомоечной машины (точка внизу, откуда стекает вода). Потрите его жесткой щеткой или старой зубной щеткой смоченной в горячей воде с небольшим количеством моющего средства. Если вы не уверены, как снять фильтр, в руководстве по посудомоечной машине должны быть указаны (если вы не можете найти бумажное руководство, вы сможете найти его в Интернете).

Очистите съемные части посудомоечной машины

Извлеките решетки и держатель для посуды и протрите все части еды или мусора. Чтобы очистить посудомоечную машину от стойких следов, используйте зубную щетку или жесткую щетку, смоченную в мыльном растворе. Затем протрите распылитель зубной щеткой, чтобы устранить все засоры.

Поместите чашку или миску белого уксуса в посудомоечную машину.

Замените решетки и держатель посуды, затем наполните чашку или небольшую миску дистиллированным белым уксусом и поставьте ее на верхнюю решетку. Или, если он не подходит, налейте уксус на дно посудомоечной машины. Убедитесь, что остальная машина пуста.

Запустите посудомоечную машину на горячую мойку

Установите температуру на высокий уровень и запустите посудомоечную машину на полный цикл. Уксус, смешанный с горячей водой, продезинфицирует все и смоет жир и грязь.

Проверьте внутренность машины

Когда цикл стирки завершится и машина остынет, пора проверить внутреннюю часть машины, чтобы убедиться, что она чистая и девственница. Обратите особое внимание на распылители и выступающие участки, которые могут скрывать мусор или остатки моющего средства. Если вы заметили остатки грязи, воспользуйтесь тканью, смоченной в горячей мыльной воде, чтобы отчистить их. Совет: используйте деревянную зубочистку или шпажки, чтобы осторожно удалить все, что застряло в маленьких распылительных отверстиях. Важно поддерживать их в чистоте, иначе вода не сможет правильно циркулировать в вашей посудомоечной машине.

Освежите посудомоечную машину пищевой содой

Сода бикарбонат (ее еще называют пищевой) – лучший друг уборщика. Это безопасное и мягкое щелочное вещество, отлично справляющееся с удалением устойчивых остатков пищевых отходов. А также отлично устраняет запахи. Возьмите бикарбонатную соду и немного рассыпьте ее вокруг нижней части машины. Затем запустите еще один короткий цикл при высокой температуре.