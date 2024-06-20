Ви можете швидко вивести пляму від лаку для дерева, використовуючи продукти, знайдені у вашій коморі або в будівельному магазині.

Найкращий спосіб вивести плями лаку для дерева з одягу — це якнайшвидше обробити їх — в ідеалі, поки лак ще вологий. Щоб його видалити, може знадобитися кілька різних методів очищення, залежно від того, на масляній чи водній основі лак, але чим швидше ви діятимете, тим більше шансів на успіх.

Як вивести плями від лаку для дерева на одязі

Крок 1 Видаліть заплямований предмет одягу, якщо ви можете це зробити, щоб мати доступ до обох сторін тканини. Крок 2 Далі, щоб вивести плями від лаку, помістіть складені паперові рушники під уражену ділянку всередині одягу. Промокніть вологий лак зверху паперовими рушниками. Продовжуйте промокати свіжими паперовими рушниками, доки не видалите якомога більше. Якщо лак висох, зішкрібте його від зовнішньої сторони плями до центру мискою пластикової ложки. Крок 3 Налийте невелику кількість очищувача на основі цитрусових або засобу для зняття фарби на білу тканину або паперовий рушник для плям від лаку на водній основі або скористайтеся спиртом для плям від лаку на масляній основі. Протирайте лак від зовнішньої сторони плями до центру, щоб уникнути розтікання. Крок 4 Промити пляму теплою водою. Якщо пляма все ще помітна, коли одяг починає висихати, нанесіть суміш з 1 частини білого оцту та 4 частин теплої води, обережно протираючи річ щіткою з нейлоновою щетиною. Через кілька хвилин промийте це місце теплою водою. Крок 5 Будь-який видимий лак обробіть невеликою кількістю ацетону. Нанесіть його ватним тампоном, протираючи пляму від зовнішньої сторони до центру. Знову промийте це місце теплою водою приблизно через хвилину. Як вивести плями від лаку для дерева зі шкіри Крок 1 Занурте куточок мочалки в арахісове масло та зачерпніть стільки, щоб покрити лак на шкірі. Олія арахісового масла допоможе видалити липку речовину. Крок 2 Нанесіть арахісове масло на лак і обережно втирайте. Олія в спреді видалить лак, а також заспокоїть шкіру. Продовжуйте терти, поки вам не вдасться вивести пляму від лаку. Крок 3 Розпиліть невелику кількість м’якого засобу для миття посуду безпосередньо на уражену шкіру. Втирайте миючий засіб в арахісове масло пальцями до утворення піни. Помістіть ділянку під теплу проточну воду та промийте шкіру, доки вона не стане чистою.

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