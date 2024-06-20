Вы можете быстро вывести пятно от лака для дерева, используя продукты, найденные в вашей амбаре или в строительном магазине.

Лучший способ вывести пятна лака для дерева на одежде – это как можно быстрее обработать их – в идеале, пока лак еще влажный. Чтобы его удалить, может потребоваться несколько различных методов очистки, в зависимости от того, на масляной или водной основе лак, но чем быстрее вы будете действовать, тем больше шансов на успех.

Как вывести пятна от лака для дерева на одежде

Шаг 1 Удалите запятнанный предмет одежды, если вы можете сделать это, чтобы иметь доступ к обеим сторонам ткани. Шаг 2 Далее, чтобы вывести пятна от лака, поместите сложенные бумажные полотенца под пораженный участок внутри одежды. Промокните влажный лак сверху бумажными полотенцами. Продолжайте промокать свежими бумажными полотенцами, пока не удалите как можно больше. Если лак высох, соскребите его от наружной стороны пятна к центру миской пластиковой ложки. Шаг 3 Налейте небольшое количество очистителя на основе цитрусовых или средства для снятия краски на белую ткань или бумажное полотенце для пятен от лака на водной основе или воспользуйтесь спиртом для пятен от лака на масляной основе. Протирайте лак от наружной стороны пятна к центру во избежание растекания. Шаг 4 Промыть пятно теплой водой. Если пятно все еще заметно, когда одежда начинает высыхать, нанесите смесь из 1 части белого уксуса и 4 частей теплой воды, осторожно протирая щеткой с нейлоновой щетиной. Через несколько минут промойте это место теплой водой. Шаг 5 Любой видимый лак обработайте небольшим количеством ацетона. Нанесите его ватным тампоном, протирая пятно от наружной стороны к центру. Снова промойте это место теплой водой примерно через минуту. Как вывести пятна от лака для дерева с кожи Шаг 1 Окуньте уголок мочалки в арахисовое масло и зачерпните столько, чтобы покрыть лак на коже. Масло арахисового масла поможет удалить липкое вещество. Шаг 2 Нанесите арахисовое масло на лак и осторожно вотрите. Масло в спреде удалит лак, а также успокоит кожу. Продолжайте тереть, пока вам не удастся вывести пятно от лака. Шаг 3 Распылите небольшое количество мягкого средства для мытья посуды непосредственно на пораженную кожу. Втирайте моющее средство в арахисовое масло пальцами до образования пены. Поместите участок под теплую проточную воду и промойте кожу, пока она не станет чистой.

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