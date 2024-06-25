Яєчна шкаралупа – максимально простий і доступний спосіб заповнити рослинам нестачу кальцію, однак не всі рослини позитивно реагують на таке підживлення.

Щоб допомогти та не нашкодити рослинам, обовʼязково потрібно знати, які рослини люблять підживлення в формі яєчної шкаралупи, а які, навпаки, не переносять.

Справа в тому, що яєчна шкаралупа робить ґрунт лужним, що підходить та подобається далеко не всім городнім культурам. Шкаралупа як добриво діє подібно до крейди або вапна.

До культур, які погано реагують на підживлення яєчною шкаралупою, належать представники родини гарбузових (огірки, кабачки, гарбузи), полуниця та суниця, квасоля та зелений горошок.

Дуже позитивно на внесення яєчної шкаралупи на грядку реагують помідори, картопля, цвітна капуста, а також кісточкові плодові дерева (вишня, черешня, слива, абрикос).

Найбільше серед усіх культур такого підживлення потребують томати та кісточкові. Якщо томатам не вистачатиме кальцію, то помідори будуть рости дрібними, а також можливе розтріскування плодів.

Важливо правильно підготувати яєчну шкаралупу до використання в якості добрива. По-перше, найкориснішою для рослин буде сира шкаралупа, а не відварена. Її потрібно вимити від залишків яйця та прошушити.

Яєчна шкаралупа, якщо її залишити цілими шматками, дуже довго перегниватиме та віддаватиме поживні речовини, тому її обовʼязково треба подрібнити, і чим дрібніше ви зможете перемлоти шкаралупу, тим швидше та ефективніше вона принесе користь вашим рослинам.

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