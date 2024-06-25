Чтобы помочь и не навредить растениям, нужно знать, какие растения любят подкормку в форме яичной скорлупы, а какие, наоборот, не переносят.
Дело в том, что яичная скорлупа делает почву щелочной, что подходит и нравится далеко не всем огородным культурам. Скорлупа как удобрение действует подобно мелу или извести.
К культурам, которые плохо реагируют на подкормку яичной скорлупой, относятся представители семейства тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы), клубника и земляника, фасоль и зеленый горошек.
Очень положительно на внесение яичной скорлупы на грядку реагируют помидоры, картофель, цветная капуста, а также плодовые косточковые деревья (вишня, черешня, слива, абрикос).
Больше всего в такой подкормке нуждаются томаты и косточковые. Если томатам не хватает кальция, то помидоры будут расти мелкими, а также возможно растрескивание плодов.
Важно правильно подготовить яичную скорлупу к использованию в качестве удобрения. Во-первых, самой полезной для растений будет сырая скорлупа, а не отварная. Ее нужно вымыть от остатков яйца и прошушить.
Яичная скорлупа, если ее оставить целыми кусками, очень долго будет перегнивать и отдавать питательные вещества, поэтому ее обязательно нужно измельчить, и чем мельче вы сможете перемолотить скорлупу, тем быстрее и эффективнее она принесет пользу вашим растениям.
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