Яичная скорлупа – максимально простой и доступный способ восполнить растениям недостаток кальция, однако не все растения положительно реагируют на такую ​​подкормку.

Чтобы помочь и не навредить растениям, нужно знать, какие растения любят подкормку в форме яичной скорлупы, а какие, наоборот, не переносят.

Дело в том, что яичная скорлупа делает почву щелочной, что подходит и нравится далеко не всем огородным культурам. Скорлупа как удобрение действует подобно мелу или извести.

К культурам, которые плохо реагируют на подкормку яичной скорлупой, относятся представители семейства тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы), клубника и земляника, фасоль и зеленый горошек.

Очень положительно на внесение яичной скорлупы на грядку реагируют помидоры, картофель, цветная капуста, а также плодовые косточковые деревья (вишня, черешня, слива, абрикос).

Больше всего в такой подкормке нуждаются томаты и ​​косточковые. Если томатам не хватает кальция, то помидоры будут расти мелкими, а также возможно растрескивание плодов.

Важно правильно подготовить яичную скорлупу к использованию в качестве удобрения. Во-первых, самой полезной для растений будет сырая скорлупа, а не отварная. Ее нужно вымыть от остатков яйца и прошушить.

Яичная скорлупа, если ее оставить целыми кусками, очень долго будет перегнивать и отдавать питательные вещества, поэтому ее обязательно нужно измельчить, и чем мельче вы сможете перемолотить скорлупу, тем быстрее и эффективнее она принесет пользу вашим растениям.

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