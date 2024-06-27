ЄС збирається ввести мита на імпорт частини української продукції, використовуючи "аварійне гальмо", покликане заспокоїти фермерів, які протестували по всьому блоку на початку цього року.

Зокрема, це стосуватиметься цукру та яєць. Повідомляється, що починаючи з 28 червня, будуть введені тарифи у розмірі 89 євро за тонну, аналогічні до тих, що було введено на український овес минулого тижня. Ці тарифи діятимуть до червня 2025 року.

У червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною. На початку цього року країни ЄС продовжили режим вільної торгівлі до 2025 року, але запровадили обмеження у відповідь на протести фермерів.

Блок має намір знову запровадити тарифи на українську птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо їх кількість перевищить середнє значення, ввезене у 2022 та 2023 роках. Повторне запровадження тарифів показує, наскільки складними будуть для Києва переговори щодо вступу до ЄС.

Законодавці ЄС додали до списку овес, крупу, кукурудзу та мед. Франція та Польща наполягали на тому, щоб розрахунковий період включав 2021 рік, рік перед російським вторгненням, коли імпорт був нижчим через мита. У результаті було досягнуто компромісу, який враховує лише другу половину 2021 року.

Джерело: Financial Times.

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