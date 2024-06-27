Решение стран Евросоюза показывает, насколько сложными будут для Киева переговоры по вступлению в ЕС.

ЕС собирается ввести пошлины на импорт части украинской продукции, используя "аварийный тормоз", призванный успокоить протестовавших по всему блоку фермеров в начале этого года.

В частности, это касается сахара и яиц. Сообщается, что начиная с 28 июня, будут введены тарифы в размере 89 евро за тонну, аналогичные тем, которые были введены на украинский овес на прошлой неделе. Эти тарифы будут действовать до июня 2025 года.

В июне 2022 года ЕС временно приостановил ряд тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Украиной. В начале этого года страны ЕС продлили режим свободной торговли до 2025 года, но ввели ограничения в ответ на протесты фермеров.

Блок намерен снова ввести тарифы на украинскую птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу, если их количество превысит среднее значение, ввезенное в 2022 и 2023 годах. Повторное введение тарифов показывает, насколько сложными будут для Киева переговоры по вступлению в ЕС.

Законодатели ЕС добавили в список овес, крупу, кукурузу и мед. Франция и Польша настаивали на том, чтобы расчетный период включал 2021 год, год перед российским вторжением, когда импорт был ниже пошлин. В результате был достигнут компромисс, который учитывает только вторую половину 2021 года.

Источник: Financial Times.

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