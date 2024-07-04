Україна вже стикається зі значним дефіцитом кадрів у цій галузі, де до 74% компаній мають відсутність необхідних фахівців.

Україні потрібно близько 1,5 мільйона будівельників, щоб протягом 5-10 років повністю відновити руйнування, завдані війною. Росія знищила понад 60 мільйонів квадратних метрів житла в країні. Про це повідомив директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

"До війни ми мали 300 тисяч працівників будівельної галузі. Якщо ми хочемо за 5-10 років усе відбудувати, нам знадобиться 1,3-1,5 млн будівельників", – пояснив він.

При цьому він наголосив, що проводити відновлення за прикладом того, як це робилося після Другої світової війни, не можна. Адже економічна формація змінилася.

"Ті новобудови, які були після Другої світової війни, обслуговували промисловість, яка була в межах якихось міст. Сьогодні постає питання субурбанізації – перенесення основних економічних і промислових об’єктів за територію міст, наприклад створення індустріальних технологічних парків", – констатував експерт.

Україна вже стикається зі значним дефіцитом кадрів у будівельній галузі, де до 74% компаній відчувають відсутність необхідних спеціалістів, особливо це стосується сектора будівництва, де вже зараз відсутність фахівців становить до 30-40%.

Прогнозується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів, переважно з країн Азії та Африки, які готові працювати за менші зарплати порівняно з українцями. За даними Конфедерації роботодавців України, протягом двох років кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі зменшилася на 25,4% до близько 300 тисяч осіб.

Джерело: Українське радіо.

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