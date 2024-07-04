Украина уже сталкивается со значительным дефицитом кадров в этой отрасли, где до 74% компаний испытывают отсутствие необходимых специалистов.

Украине нужно около 1,5 миллиона строителей, чтобы в течение 5-10 лет полностью восстановить разрушения, нанесенные войной. Россия уничтожила более 60 миллионов квадратных метров жилья в стране. Об этом сообщил директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

"До войны мы имели 300 тысяч работников строительной отрасли. Если мы хотим за 5-10 лет все отстроить, нам понадобится 1,3-1,5 млн строителей", – объяснил он.

При этом он подчеркнул, что проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация поменялась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в пределах каких-то городов. Сегодня встает вопрос субурбанизации - перенос основных экономических и промышленных объектов за территорию городов, например, создание индустриальных технологических парков", - констатировал эксперт.

Украина уже сталкивается со значительным дефицитом кадров в строительной отрасли, где до 74% компаний испытывают отсутствие необходимых специалистов, особенно это касается сектора строительства, где сейчас отсутствие специалистов составляет до 30-40%.

Прогнозируется, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов, преимущественно из стран Азии и Африки, готовых работать за меньшие зарплаты по сравнению с украинцами. По данным Конфедерации работодателей Украины, за два года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе уменьшилось на 25,4% до около 300 тысяч человек.

Источник: Украинское радио.

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