На деяких позиціях можна заробляти в такий спосіб великі гроші. - наприклад, у великому місті України – 30 000 грн і більше.

Можливість працювати з дому стає все популярнішою в Україні, і на це є вагомі причини. Працівники більше не витрачають час і гроші на дорогу до офісу, мають доступ до ширшого кола роботодавців, можуть працювати не лише у своєму місті, а й по всій країні та навіть у світі. Крім того, деякі позиції дозволяють заробляти значні суми, наприклад, в Одесі – 30 000 грн і більше.

На популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансію менеджера з продажу в мережі інтернет-магазинів. Робота передбачає зайнятість 5 або 6 днів на тиждень з 9.00 до 19.00, 8.00 до 18.00 або до 21.00 (на вибір). Зарплата коливається від 13 000 до 38 000 грн.

Онлайн-школа англійської мови шукає репетитора з оплатою від 15 000 до 30 000 грн. "Щоб вийти на зарплату 25 000+, потрібно надати 8-годинний графік 5 днів на тиждень і проводити заняття якісно (ми контролюємо показники задоволеності студентів та їхню мотивацію займатися з вами)", – йдеться в оголошенні.

Інтернет-магазин косметики шукає менеджера з продажу. Основні обов'язки включають спілкування з клієнтами по телефону та через інтернет, прийом нових замовлень через сайт (оформлення в CRM), відповіді на запитання та консультації клієнтів у месенджерах та Instagram. Зарплата варіюється від 25 000 до 35 000 грн.

Джерело: OBOZ.UA

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