На некоторых позициях можно зарабатывать таким образом большие деньги. – например, в большом городе Украины – 30 000 грн и более.

Возможность работать из дома становится все более популярной в Украине, и на это есть веские причины. Работники больше не тратят время и деньги на дорогу в офис, имеют доступ к более широкому кругу работодателей, могут работать не только в своем городе, но и по всей стране и даже в мире. Кроме того, некоторые позиции позволяют зарабатывать значительные суммы, например в Одессе – 30 000 грн и более.

На популярном сайте поиска можно найти вакансию менеджера по продажам в сети интернет-магазинов. Работа предусматривает занятость 5 или 6 дней в неделю с 9.00 до 19.00, 8.00 до 18.00 или до 21.00 (по выбору). Зарплата колеблется от 13000 до 38000 грн.

Онлайн-школа английского языка ищет репетитора с оплатой от 15000 до 30000 грн. "Чтобы выйти на зарплату 25 000+ нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно (мы контролируем показатели удовлетворенности студентов и их мотивацию заниматься с вами)", - говорится в объявлении.

Интернет-магазин косметики ищет менеджера по продажам. Основные обязанности включают в себя общение с клиентами по телефону и через интернет, прием новых заказов через сайт (оформление в CRM), ответы на вопросы и консультации клиентов в мессенджерах и Instagram. Зарплата варьируется от 25000 до 35000 грн.

Источник: OBOZ.UA

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