ДБР розслідує обставини смерті військовослужбовця на Одещині під час спроби нелегального перетину кордону. Подробиці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, який спробував нелегально перетнути україно-молдавський кордон.
За оперативною інформацією, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини і намагались пішки пройти до Республіки Молдова. Для цього вони скористались послугами таксі, щоб дістатися до кордону.
Під час спроби перетину кордону прикордонники помітили групу осіб і здійснили їх затримання. Під час інциденту один з втікачів атакував прикордонника у спробі втечі, після чого останній використав табельну зброю і застрелив нападника.
Наразі тривають оперативні та слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Згідно з попередньою кваліфікацією, правопорушення кваліфікується як перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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