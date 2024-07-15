На Одещині наразі тривають оперативні та слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

ДБР розслідує обставини смерті військовослужбовця на Одещині під час спроби нелегального перетину кордону. Подробиці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, який спробував нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

За оперативною інформацією, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини і намагались пішки пройти до Республіки Молдова. Для цього вони скористались послугами таксі, щоб дістатися до кордону.

Під час спроби перетину кордону прикордонники помітили групу осіб і здійснили їх затримання. Під час інциденту один з втікачів атакував прикордонника у спробі втечі, після чого останній використав табельну зброю і застрелив нападника.

Наразі тривають оперативні та слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Згідно з попередньою кваліфікацією, правопорушення кваліфікується як перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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