В Одесской области продолжаются оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

ДБР расследует обстоятельства смерти военнослужащего в Одесской области при попытке нелегального пересечения границы. Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники ДБР начали уголовное производство в связи с гибелью военнослужащего, попытавшегося нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

По оперативной информации, 14 июля 2024 в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком пройти в Республику Молдова. Для этого они воспользовались услугами такси, чтобы добраться до границы.

При попытке пересечения границы пограничники заметили группу лиц и осуществили их задержание. Во время инцидента один из беглецов атаковал пограничника в попытке побега, после чего последний использовал табельное оружие и застрелил нападающего.

В настоящее время продолжаются оперативные и следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Согласно предварительной квалификации, правонарушение квалифицируется как превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что привело к тяжелым последствиям (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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