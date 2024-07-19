Через свої особливості ті високо цінуються колекціонерами – настільки, що вони готові платити за них тисячі гривень.

Українці можуть вигідно продати деякі монети, оскільки вони високо ціняться колекціонерами. Ці монети мають особливості, які роблять їх дуже привабливими, і колекціонери готові платити за них тисячі гривень. Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Монета номіналом 2 копійки 1994 року різновиду 2(10 к.)АА може бути продана за ціною від 4 500 грн, згідно з даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки". Її легко впізнати за широким кантом аверсу (лицьовою стороною).

При карбуванні аверсу використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року, що призвело до широкого канту через менший діаметр штемпелів для 10 копійок у порівнянні з 2 копійками. Нумізмати часто називають цей різновид "перепутка".

Монета 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм може коштувати від 2 500 до 3 000 грн. Її характерні ознаки включають:

середній зуб тризуба, який є гострим і вузьким;

одиницю у даті без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

Щодо монети 1 грн 2001 року різновиду 1АДг, її вартість може досягати до 5 000 грн. Цю монету вирізняє гладкий гурт без написів.

"Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підроблюють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 мм", – попереджають українців.

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