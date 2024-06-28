Наразі купувати валюту з метою її подальшого продажу на прибуток не вигідно через курс валют, який зараз встановлено.

На 27 червня НБУ (Національний банк України) оновив офіційний курс до 40,51 грн/долар. Вже до кінця 2024 року в Україні очікується зростання курсу долара. Консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів оприлюднив Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Так, за прогнозами, він складатиме близько 42 грн/долар. Центр економічної стратегії (ЦЕС) також нагадав, що ще півроку тому прогноз становив 40,5 грн/долар.

Крім цього, прогноз середньорічного курсу гривні до долара було відкориговано зі значення 38,7 грн до 40,1 грн. Незважаючи на це, в бюджеті встановлено значення 40,7 грн/долар, що перевищує очікування аналітиків.

У той же час, прогноз інфляції на 2024 рік було виправлено на краще, з трохи більше 10% до менш ніж 8%. Однак прогноз щодо зростання реального ВВП, навпаки, погіршено з приблизно 3,9% до трохи менше 3,5%.

У найближчий час в Україні не передбачається раптових змін у курсі долара. Тому, купувати валюту з метою її подальшого продажу на прибуток не вигідно. Проте, відбуватиметься поступова девальвація української гривні, яка не призведе до значних незручностей для населення та бізнесу.

Це було сказано керівником департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, Віталієм Ваврищуком, який відзначив, що Національним банком проведена "помірна, контрольована девальвація гривні", яка полягала у відмові від фіксованого курсу, вважається одним з ключових досягнень регулятора.

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