Сейчас покупать валюту с целью ее дальнейшей продажи на прибыль не выгодно из-за курса валют, который сейчас установлен.

На 27 июня НБУ (Национальный банк Украины) обновил официальный курс до 40,51 грн/доллар. Уже к концу 2024 г. в Украине ожидается рост курса доллара. Консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Так, по прогнозам, он составит около 42 грн/доллар. Центр экономической стратегии (ЦЭС) также напомнил, что еще полгода назад прогноз составил 40,5 грн/доллар.

Кроме того, прогноз среднегодового курса гривны к доллару был откорректирован со значения 38,7 грн до 40,1 грн. Несмотря на это, в бюджете установлено значение 40,7 грн/доллар, что превышает ожидания аналитиков.

В то же время, прогноз инфляции на 2024 год был исправлен к лучшему, с чуть более 10% до менее 8%. Однако прогноз по росту реального ВВП, напротив, ухудшен с примерно 3,9% до чуть менее 3,5%.

В ближайшее время в Украине не предполагаются внезапные изменения в курсе доллара. Поэтому покупать валюту с целью ее дальнейшей продажи на прибыль не выгодно. Однако будет происходить постепенная девальвация украинской гривны, которая не приведет к значительным неудобствам для населения и бизнеса.

Это было сказано руководителем департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталием Ваврищуком, который отметил, что Национальным банком проведена "умеренная, контролируемая девальвация гривны", заключавшаяся в отказе от фиксированного курса, считается одним из ключевых достижений регулятора.

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