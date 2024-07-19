Из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Украинцы могут выгодно продать некоторые монеты, поскольку высоко ценятся коллекционерами. Эти монеты обладают особенностями, которые делают их очень привлекательными, и коллекционеры готовы платить за них тысячи гривен. Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Монета номиналом 2 копейки 1994 разновидности 2(10 к.)АА может быть продана по цене от 4 500 грн, согласно данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки". Ее легко узнать по широкому канту аверса (лицевой стороной).

При чеканке аверса использовался штемпель от 10 копеек 1994 года, что привело к широкому канту из-за меньшего диаметра штемпелей для 10 копеек по сравнению с 2 копейками. Нумизматы часто называют эту разновидность "перепутки".

Монета 5 копеек 1992 разновидности 2БАм может стоить от 2 500 до 3 000 грн. Ее характерные признаки включают:

средний зуб трезубца, острый и узкий;

единицу в дате без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа с мелкой насечкой.

Относительно монеты 1 грн 2001 разновидности 1АДг, ее стоимость может достигать до 5 000 грн. Эту монету отличает гладкая группа без надписей.

"Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 грамма, диаметр 26 мм", - предупреждают украинцев.

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