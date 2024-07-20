Вирощування перцю – це не складна справа, особливо, коли знаєш, що любить ця рослина, коли і чим правильно підгодовувати.

Підживлення перців дуже впливає не тільки на розмір плодів, а й на їхні смакові якості, пише Politeka.net.

Своїми секретами вирощування великого і смачного перцю поділився і досвідчений господар, автор каналу «Корисне TV».

«Секретів небагато і їх дуже легко дотримуватись, щоб у вас росли такі красиві, великі та смачні перці», - зазначив господар, демонструючи свій розкішний урожай перцю в теплиці.

Як правильно поливати і підживлювати перець.

Городник також нагадав, що перець дуже любить тепло тому він вирощує його тільки в теплиці. З його словами, окрім всього іншого на перець у теплиці не нападають шкідники.

«В теплиці таке буває рідко, але побороти їх легко. Другий секрет – це правильний полив, томущо перці люблять не тільки тепло, а й вологу. Щоб їм було добре», - розповів господар, додавши, що для перцю він використовує крапельний полив.

Як правильно поливати і підживлювати перець.

Городник поливає під одну рослину крапельним поливом по 2 літри вранці, а також ввечері.

«Якщо ви поливаєте з лійки, обов’язково зробіть невеличкі заглиблення біля стовбура, щоб коли ви поливаете, то вода залишалася в центрі, а не розтікалася подалі від перцю. Томущо коренева система не дуже велика у перців і полив повинен бути сконцентрований», - розповів господар.

Ще один секрет господаря – підживлення перцю. Одне з них – гуматом калію. Для приготування такого розчину необхідно 35 мл розчинити у 10 л води і додати у цей розчин один літр з коров’ячого посліду.

«Перемішував і поливав рослини, томущо у той час, коли перший врожай перцю починає набирати колір він ще продовжує рости вгору, тому йому потрібен не тільки фосфор і калій, а ще й азот, щоб рости догори і закладати другий врожай, котрий я буду збирати наприкінці літа», - розповів господар.

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