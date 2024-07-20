Выращивание перца – это не сложное дело, особенно когда знаешь, что любит это растение, когда и чем правильно подкармливать.

Подкормка перцев оказывает большое влияние не только на размер плодов, но и на их вкусовые качества, пишет Politeka.net.

Своими секретами выращивания большого и вкусного перца поделился и опытный хозяин, автор канала "Корисне TV".

"Секретов немного и их очень легко придерживаться, чтобы у вас росли такие красивые, крупные и вкусные перцы", - отметил хозяин, демонстрируя свой роскошный урожай перца в теплице.

Как правильно поливать и подкармливать перец.

Огородник также напомнил, что перец очень любит тепло, поэтому он выращивает его только в теплице. По его словам, помимо всего прочего, на перец в теплице не нападают вредители.

«В теплице такое бывает редко, но побороть их легко. Второй секрет – это правильный полив, потому что перцы любят не только тепло, но и влагу. Чтобы им было хорошо», – рассказал хозяин, добавив, что для перца он использует капельный полив.

Как правильно поливать и подкармливать перец.

Огородник поливает под одно растение капельным поливом по 2 литра утром, а также вечером.

«Если вы поливаете из лейки, обязательно сделайте небольшие углубления у ствола, чтобы когда вы поливаете, то вода оставалась в центре, а не растекалась подальше от перца. Потому что корневая система не очень велика у перцев и полив должен быть сконцентрирован», – рассказал хозяин.

Еще один секрет хозяина – подкормка перца. Один из них – гуматом калия. Для приготовления такого раствора необходимо растворить 35 мл в 10 л воды и добавить в этот раствор один литр из коровьего помета.

«Перемешивал и поливал растения, потому что в то время, когда первый урожай перца начинает набирать цвет, он еще продолжает расти вверх, поэтому ему нужен не только фосфор и калий, но еще и азот, чтобы расти вверх и закладывать второй урожай, который я буду собирать. в конце лета», – рассказал хозяин.

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