Коли найкраще копати часник – це одне з напопулярніших питань, з якими стикаються городники і дачники, які вирощують свій врожай.

Вирішуючи, коли копати часник, дехто досі орієнтується на свято Петра і Павла. Однак такий термін умовно підходить тільки для тих регіонів України, де кліматичні умови дозволяють часнику повністю визріти до цього часу.

Тож орієнтуватися суто на свято не варто, треба знати головні ознаки дозрілого часнику.

Про них розповів досвідчений городник і садівник з Київської області, автор каналу з порадами для господарів «Valerii dacha».

За його словами, основні ознаки того, що часник пора копати такі: підсохло більше, ніж дві третини листя, а стрілки (якщо не видалені) почали випрямлятися та оболонка на суцвітті почала лускатися.

«Цибулини набули характерного для сорту забарвлення», - назвав пан Влерій ще одну ознаку того, що часник пора збирати, уточнюючи, що його часник сорту «Любаша».

Коли треба копати озимий часник.

Коли треба копати озимий часник.

Копати озимий часник слід обережно, щоб не побити головки, і складати для підсушування.

За словами господаря, вони сушать озимий часник в теплиці під стелажами, щоб на викопаний часник не світили прямі сонячні промені. Пан Валерій також підкреслив, що врожаєм часнику у цьому році він задоволений.

Додамо, за словами агрономів, коли нижні листки часнику починають жовтіти та висихати, це вже є першим сигналом того, що часник дозріває. Верхня луска на цибулинах стає сухою, а стебло - в'ялим.

Коли треба копати озимий часник.

Якщо ж воно зелене – часник не дозрів і копати його ще зарано.

Часник просушують на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні протягом 2-3 тижнів. Зберігають часник у сухому, темному місці.

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