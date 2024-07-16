Когда лучше копать чеснок – это один из самых популярных вопросов, с которыми сталкиваются огородники и дачники, выращивающие свой урожай.

Решая, когда копать чеснок, некоторые до сих пор ориентируются на праздник Петра и Павла. Однако такой срок условно подходит только для тех регионов Украины, где климатические условия позволяют чесноку полностью созреть к этому времени.

Так что ориентироваться сугубо на праздник не стоит, нужно знать главные признаки созревшего чеснока.

О них рассказал опытный огородник и садовник из Киевской области, автор канала с советами для хозяев Valerii dacha.

По его словам, основные признаки того, что чеснок пора копать такие: подсохли более двух третей листьев, а стрелки (если не удалены) начали выпрямляться и оболочка на соцветии начала лопаться.

«Луковицы приобрели характерную для сорта окраску», - назвал пан Влерий еще один признак того, что чеснок пора собирать, уточняя, что его чеснок сорта «Любаша».

Когда нужно копать озимый чеснок.

Когда нужно копать озимый чеснок.

Копать озимый чеснок следует осторожно, чтобы не побить головки, и складывать для подсушивания.

По словам хозяина, они сушат озимый чеснок в теплице под стеллажами, чтобы на выкопанном чесноке не светили прямые солнечные лучи. Пан Валерий также подчеркнул, что урожаем чеснока в этом году он доволен.

Добавим, по словам агрономов, когда нижние листья чеснока начинают желтеть и высыхать, это уже первый сигнал того, что чеснок созревает. Верхняя чешуя на луковицах становится сухой, а стебель – дряблым.

Когда нужно копать озимый чеснок.

Если же он зеленый – чеснок не созрел и копать его еще рано.

Чеснок просушивают на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении в течение 2-3 недель. Хранят чеснок в сухом, темном месте.

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