В Україні зараз відносно сонячна погода та також температура повітря впала зі спекотних +35 до + 25 – +27, а це зменшило обсяги споживання світла.

Ситуація з електропостачанням у Україні дійсно покращилася. В даний час встановились сприятливі умови, що дозволяють зменшити кількість відключень електрики. Про це розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що відключення світла в Україні ще є, але їх стало суттєво менше з трьох причин.

Як підкреслив Рябцев, передусім вдалося завершити ремонти на одному з реакторів атомної електростанції раніше за заплановане.

Також в Україні наразі сприятлива сонячна погода, що сприяє активізації сонячних електростанцій. Через це, наприклад, обмеження споживання електроенергії 25 липня почнуться о 16:00 годині. До цього часу значна частина електроенергії буде генеруватися з сонячних панелей.

Третя причина — зниження температури. Якщо ще недавно температура становила понад +35 градусів, то зараз вона знизилася до 25–27 градусів. Це призвело до зменшення обсягів споживання електроенергії.

"Три причини. Збільшення генерації, зменшення споживання та кінець ремонтів. Це дозволяє робити легші графіки стабілізаційних вимкнень. Вони скоротилися з 3 – 4 черг до 1 – 2. Це триватиме достатньо довго. Йдеться десь про серпень – вересень", – зауважив Рябцев.

Звісно, на жаль, все може змінитися. Існує багато чинників, які можуть вплинути на ситуацію. Це стосується як зміни погоди, так і можливих нових російських обстрілів. Також важливо пам'ятати про різні технічні роботи, які енергетики проводять у міжсезоння. Деякі з цих робіт ще не завершені повністю.

Джерело: 24 Канал.

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