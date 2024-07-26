В Украине сейчас относительно солнечная погода и температура воздуха упала с жарких +35 до + 25 - +27, а это уменьшило объемы потребления света.

Ситуация с электроснабжением в Украине действительно улучшилась. В настоящее время установились благоприятные условия, позволяющие снизить количество отключений электричества. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что отключение света в Украине еще есть, но их стало существенно меньше по трем причинам.

Как подчеркнул Рябцев, прежде всего удалось завершить ремонты на одном из реакторов атомной электростанции раньше запланированного.

Также в Украине благоприятная солнечная погода, способствующая активизации солнечных электростанций. Поэтому, например, ограничения потребления электроэнергии 25 июля начнутся в 16:00. До этого времени значительная часть электроэнергии будет генерироваться из солнечных панелей.

Третья причина – снижение температуры. Если еще недавно температура составляла более +35 градусов, то сейчас она снизилась до 25-27 градусов. Это привело к уменьшению объемов потребления электроэнергии.

"Три причины. Увеличение генерации, уменьшение потребления и конец ремонтов. Это позволяет делать более легкие графики стабилизационных отключений. Они сократились с 3 – 4 очередей до 1 – 2. Это будет длиться достаточно долго. Речь идет о августе – сентябре", – отметил Рябцев.

Конечно, к сожалению, все может измениться. Есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Это касается как смены погоды, так и возможных новых российских обстрелов. Также важно помнить о различных технических работах, которые энергетики проводят в межсезонье. Некоторые из этих работ еще не завершены полностью.

Источник: 24 Канал.

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