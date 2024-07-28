Як зазначено у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке опублікували у судовому реєстрі,

військовий, який виховує прийомну дитину з інвалідністю, звернувся до Хмельницького окружного адміністративного суду з проханням визнати бездіяльність військової частини неправомірною через невиконання його запиту на звільнення. Він також просив зобов’язати частину розглянути його рапорт і прийняти рішення.

У лютому 2024 року чоловік подав командиру рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами, пов’язаними з вихованням неповнолітньої дитини з інвалідністю. Однак його рапорт не був розглянутий, і рішення не було ухвалено. У відзиві на позов військова частина заявила, що рапорт позивача до них не надійшов.

Суддя Олександр Польовий розглянув усі докази та матеріали справи. Він визнав бездіяльність військової частини неправомірною та зобов’язав її розглянути рапорт позивача і ухвалити відповідне рішення. Підставою для звільнення є сімейні обставини, відповідно до підпункту «г» пункту 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Це рішення може бути оскаржене.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

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