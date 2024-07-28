Как отмечено в решении Хмельницкого окружного админсуда, опубликованном в судебном реестре,

военный, воспитывающий приемного ребенка с инвалидностью, обратился в Хмельницкий окружной административный суд с просьбой признать бездействие воинской части неправомерным из-за невыполнения его запроса на увольнение. Он также просил обязать часть рассмотреть его рапорт и принять решение.

В феврале 2024 года мужчина подал командиру рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам, связанным с воспитанием несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Однако его рапорт не был рассмотрен и решение не было принято. В отзыве на иск военная часть заявила, что рапорт истца к ним не поступил.

Судья Александр Полевой рассмотрел все доказательства и материалы дела. Он признал бездействие воинской части неправомерным и обязал его рассмотреть рапорт истца и принять соответствующее решение. Основанием для увольнения есть семейные обстоятельства, согласно подпункту «г» пункта 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Это решение может быть оспорено.

Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

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