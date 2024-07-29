Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, ризикують отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень у разі несплати вчасно.

Громадяни, які підлягають військовій службі та не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути оштрафовані на суму від 17 тисяч до 25 500 гривень. У разі несвоєчасної сплати штрафу, сума покарання може збільшитися.

Цю інформацію озвучив директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов в інтерв'ю для ТСН. Він зазначив, що штраф необхідно сплатити протягом 15 днів з моменту отримання постанови про його накладення відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо штраф оскаржено, то його потрібно сплатити протягом 15 днів після отримання рішення про відмову у задоволенні скарги.

Крім того, Кисельов наголосив, що згідно зі статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі несплати штрафу у встановлений термін, постанова про його накладення передається для примусового виконання до державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або розташування майна порушника.

"У рамках примусового виконання постанови про стягнення штрафу за адміністративне правопорушення з порушника стягується подвійна сума штрафу, зазначеного в постанові," — додав він.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

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