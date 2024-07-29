Граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, рискуют получить штраф от 17 до 51 тысяч гривен в случае неуплаты вовремя.

Граждане, подлежащие военной службе и не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть оштрафованы на сумму от 17 тысяч до 25 500 гривен. В случае несвоевременной уплаты штрафа сумма наказания может увеличиться.

Эту информацию озвучил директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев в интервью ТСН. Он отметил, что штраф необходимо уплатить в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении в соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если штраф обжалован, то его нужно уплатить в течение 15 дней после получения решения об отказе в удовлетворении жалобы.

Кроме того, Киселев отметил, что согласно статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае неуплаты штрафа в установленный срок, постановление о его наложении передается для принудительного исполнения в государственную исполнительную службу по месту жительства, работы или расположения имущества нарушителя.

"В рамках принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за административное правонарушение с нарушителя взимается двойная сумма штрафа, указанного в постановлении", - добавил он.

Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

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