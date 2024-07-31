Схема мільйонних розкрадань на закупівлі військового спорядження діяла на території Одеської області.

В Україні виявили схему мільйонних розкрадань на закупівлі військового спорядження. Підозрюють двох посадовців Одеської міськради. Подробиці інцидента було повідомлено в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовці міськради в Одесі організували схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань.

Підозрювані виконали замовлення військових частин із закупівлі тактичного одягу та бронеплит за цінами вдвічі вище ринкових. Це призвело до неправомірного витрачання додаткових 3,9 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

На клопотання прокурора посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Законність дій підприємств-постачальників, способи отримання ними поставлених товарів, додатково перевіряються в рамках слідства.

Досудове розслідування проводиться ТУ БЕБ в Одеській області, оперативний супровід здійснюється УСБУ в Одеській області.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури було повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

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