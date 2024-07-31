Схема миллионных хищений на закупке военного снаряжения действовала на территории Одесской области.

В Украине была обнаружена схема миллионных хищений на закупке военного снаряжения. Подозревают двух должностных лиц Одесского горсовета. Подробности инцидента были доложены в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, должностные лица горсовета в Одессе организовали схему хищения бюджетных средств, предназначенных для программы материально-технического обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований.

Подозреваемые выполнили заказ воинских частей по закупке тактической одежды и бронеплит по ценам вдвое выше рыночных. Это привело к неправомерному расходованию дополнительных 3,9 миллионов гривен из местного бюджета.

По ходатайству прокурора должностным лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Законность действий предприятий-поставщиков, способы получения ими поставленных товаров дополнительно проверяются в рамках следствия.

Досудебное расследование проводится ТУ БЭБ в Одесской области, оперативное сопровождение осуществляется УСБУ в Одесской области.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры было поставлено в известность о подозрении руководителю одного из департаментов Одесского городского совета и его заместителю по факту злоупотребления служебным положением и внесения ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2). 1 ст. 366 УК Украины).

Последние новости Украины:

Ситуация на фронте резко меняется: эксперт рассказал, какие города в особой опасности.

Самая большая проблема для ВСУ: сколько у россиян КАБов и как с ними можно бороться.

Оккупанты перебрасывают элитные подразделения: военный рассказал, как изменилась ситуация на фронте.