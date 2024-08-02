Щоб протидіяти хронічним боржникам, чинне законодавство передбачає застосування штрафних санкцій, але не лише.

Україна стикається зі зростанням боргів за комунальні послуги. В столиці лише за тепло та гарячу воду компанія "Київтеплоенерго" нарахувала рекордні 6,5 мільярдів гривень. Ця сума продовжує збільшуватися. Варто зазначити, що найбідніші споживачі, зокрема пенсіонери, регулярно виконують свої зобов'язання із сплати комунальних послуг. У той час як власники великих квартир, навпаки, накопичують значні борги, що сягають десятків тисяч гривень.

Не рідко є випадки, коли особи з достатніми фінансовими можливостями не сплачують за комунальні послуги. Нещодавно компанія "Київтеплоенерго" оприлюднила список своїх найбільших боржників, серед яких виявилася багатоповерхівка на бульварі Лесі Українки, 23, відома як елітна будівля.

На популярному інтернет-порталі з нерухомості вказано, що в цьому будинку продаються квартири площею від 76 квадратних метрів і за цінами до 460 тисяч доларів. У цьому будинку за опалення мають борги 90% квартир. Загальна заборгованість станом на 1 липня склала 1,6 млн грн.

Найбільший за останній час – позов на 263,1 тис. грн. Як вдалось з'ясувати з реєстру судових рішень, боржниця – мешканка Святошинського району Києва Світлана. Вона не платить за опалення та гарячу воду впродовж десяти років. При цьому жінка активно користується гарячою водою.

Суд вирішив позов і зобов'язав Світлану сплатити свій борг, але протягом кількох місяців вона так і не відшкодувала його. Внаслідок цього вона зареєстрована як боржник. Світлана почала накопичувати борги ще будучи працездатного віку, а тепер їй виповнилося 65 років. Згідно з законом, не більше 20% її пенсії можна відраховувати на погашення боргу щомісячно.

"Сумарна заборгованість перетнула рекордну відмітку в 6,5 млрд грн. При цьому переважна кількість споживачів своєчасно сплачує. Сформувалась така категорія споживачів послуг, яка з якихось причин здійснює системне накопичення заборгованості", – розповідає директор структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Щоб протидіяти хронічним боржникам, чинне законодавство передбачає застосування штрафних санкцій як єдиний метод. У грудні 2023 року Кабінет міністрів України прийняв Постанову № 1405, якою скасовано мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників.

В нормативах визначено мінімальний набір меблів і посуду на кожну особу в сім'ї. Все, що вважається "зайвим", можуть конфіскувати. Після цього майно боржника виставляється на відкритих торгах СЕТАМ. Зараз на аукціоні продають люстру боржника за 675 гривень. У лоті представлено фотографію, на якій люстра все ще закріплена на стелі.

Джерело: OBOZ.UA.

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