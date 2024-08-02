Украина сталкивается с ростом долгов за коммунальные услуги. В столице только за тепло и горячую воду компания "Киевтеплоэнерго" насчитала рекордные 6,5 миллиарда гривен. Эта сумма продолжает увеличиваться. Стоит отметить, что беднейшие потребители, в том числе пенсионеры, регулярно выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг. В то время как владельцы больших квартир, напротив, накапливают значительные долги, достигающие десятки тысяч гривен.

Нередко случаи, когда лица с достаточным финансовым возможностями не платят за коммунальные услуги. Недавно компания "Киевтеплоэнерго" обнародовала список своих крупнейших должников, среди которых оказалась многоэтажка на бульваре Леси Украинки, 23, известная как элитное здание.

На популярном интернет-портале недвижимости указано, что в этом доме продаются квартиры площадью от 76 квадратных метров и по ценам до 460 тысяч долларов. В этом здании за отопление имеют долги 90% квартир. Общая задолженность по состоянию на 1 июля составила 1,6 млн. грн.

Самый большой за последнее время – иск на 263,1 тыс. грн. Как удалось выяснить из реестра судебных решений, должница – жительница Святошинского района Киева Светлана. Она не платит за отопление и горячую воду в течение десяти лет. При этом женщина активно пользуется горячей водой.

Суд решил иск и обязал Светлану уплатить свой долг, но в течение нескольких месяцев она так и не возместила его. В результате этого она зарегистрирована как должник. Светлана начала копить долги еще будучи трудоспособного возраста, а сейчас ей исполнилось 65 лет. По закону не более 20% ее пенсии можно отчислять на погашение долга ежемесячно.

"Суммарная задолженность пересекла рекордную отметку в 6,5 млрд грн. При этом подавляющее количество потребителей своевременно платит. Сформировалась такая категория потребителей услуг, которая по каким-то причинам осуществляет системное накопление задолженности", - рассказывает директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтепло Константин Лопатин.

Чтобы противодействовать хроническим должникам, действующее законодательство предусматривает применение штрафных санкций в качестве единого метода. В декабре 2023 года Кабинет министров Украины принял Постановление № 1405, которым отменен мораторий на применение штрафных санкций в отношении должников.

В нормативах определен минимальный набор мебели и посуды на каждого человека в семье. Все, что считается "лишним", может быть конфисковано. После этого имущество должника выставляется на открытых торгах СЕТАМ. Сейчас на аукционе продается люстра должника за 675 гривен. В лоте представлена ​​фотография, на которой люстра все еще закреплена на потолке.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.