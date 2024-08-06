З початку квітня 2024 року пенсіонери певних професій після виходу на пенсію, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Частина пенсіонерів може отримати пільги на оплату комуналки. Пенсіонери, які працювали у певних професіях у сільській місцевості і залишилися там проживати, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, покупку твердого палива і скрапленого газу. Ця пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї не перевищує 4 240 гривень на одну особу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

З початку квітня 2024 року пенсіонери певних професій, які працювали в сільській місцевості і залишилися там проживати після виходу на пенсію, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. До цієї категорії належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти з захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, а також закладів освіти у сфері культури.

Важливо, щоб ці пенсіонери мали не менше трьох років відповідного стажу роботи і працювали на посадах, що дають право на пільгу на момент виходу на пенсію.

Пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців, обчислений на одну особу, не перевищує розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що у 2024 році становить 4 240 гривень.

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