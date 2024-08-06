С начала апреля 2024 года пенсионеры определенных профессий после выхода на пенсию имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Часть пенсионеров может получить льготы по оплате коммуналки. Пенсионеры, работавшие в определенных профессиях в сельской местности и оставшиеся там проживать, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа. Эта льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 гривен на одного человека.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

С начала апреля 2024 года пенсионеры определенных профессий, работавшие в сельской местности и оставшиеся там проживать после ухода на пенсию, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. К этой категории относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений в сфере культуры.

Важно, чтобы эти пенсионеры имели не менее трех лет соответствующего стажа работы и работали на должностях, дающих право на льготу на момент выхода на пенсию.

Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев, исчисленный на одного человека, не превышает размера дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, что в 2024 году составляет 4 240 гривен.

Напомним также, что часть украинцев может получить прибавку к пенсионным выплатам. Речь идет о военных. Так, военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также другие лица, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут получить прибавку к пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.

Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.

Также Politeka сообщала, прибавка к пенсии предусмотрена для некоторых пенсионеров.