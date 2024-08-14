Кінець липня та початок серпня — це ідеальний час, щоб підрізати грушу. Якщо ви правильно підрізаєте дерево, то не лише зможете сформувати гарну крону, а й значно підвищити врожайність.

Садівники запевняють, що дотримуючись простих правил підрізання груші, можна збільшити урожай в 2-3 рази.

Перше, на що слід звернути увагу при підрізанні груші, — це контроль над зростанням центрального провідника. Протягом літа він може витягнутися, тому важливо його вкоротити. Виберіть висоту, на якій розташована найнижча гілка, і зріжте центральний провідник трішки вище. Це допоможе сформувати компактну крону і стимулювати ріст бічних гілок.

Далі, підрізаючи грушу, не забувайте видаляти зайві пагони, зокрема ті, що ростуть всередину крони або вертикально вгору. Також важливо підрізати гілки, які ростуть вниз, щоб покращити освітленість і циркуляцію повітря всередині крони.

Коли ви підрізаєте грушу, зверніть увагу на довгі гілки. Якщо якась з них за довжиною дорівнює центральному провіднику, її краще вкоротити, зрізавши бічну бруньку. Це дозволить надати кроні правильну форму та стимулювати розвиток плодових бруньок.

Не менш важливим є усунення перехрещених гілок під час підрізання груші. Якщо ви помічаєте, що гілки перехрещуються, їх потрібно видалити. Це покращить освітленість крони і зменшить ризик пошкодження гілок.

Також не забувайте формувати плодові гілки. При підрізанні груші слід вкоротити однорічні пагони до 30-40 см, щоб стимулювати формування плодових бруньок. Це забезпечить рясне плодоношення наступного сезону.