Конец июля и начало августа – это идеальное время, чтобы подрезать грушу . Если вы правильно подрезаете дерево, то не только сможете сформировать хорошую крону, но значительно повысить урожайность.

Садоводы уверяют, что соблюдая простые правила подрезки груши, можно увеличить урожай в 2-3 раза.

Первое, на что следует обратить внимание при подрезании груши, это контроль над ростом центрального проводника. В течение лета он может вытянуться, поэтому важно его укоротить. Выберите высоту, на которой расположена самая низкая ветка, и срежьте центральный проводник немного выше. Это поможет сформировать компактную крону и стимулировать рост боковых ветвей.

Далее, подрезая грушу, не забывайте удалять лишние побеги, в частности растущие внутрь кроны или вертикально вверх. Также важно подрезать ветви, растущие вниз, чтобы улучшить освещенность и циркуляцию воздуха внутри кроны.

Когда вы подрезаете грушу, обратите внимание на длинные ветки. Если какая-то из них по длине равна центральному проводнику, ее лучше укоротить, срезав боковую почку. Это позволит придать кроне правильную форму и стимулировать развитие плодовых почек.

Не менее важно устранение перекрещенных ветвей при подрезке груши. Если вы замечаете, что ветви перекрещиваются, их нужно удалить. Это улучшит освещенность кроны и снизит риск повреждения ветвей.

Также не забывайте формировать плодовые ветки. При подрезке груши следует укоротить однолетние побеги до 30-40 см, чтобы стимулировать формирование плодовых почек. Это обеспечит обильное плодоношение следующего сезона.