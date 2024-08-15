Міністерство реінтеграції запустило нову онлайн-платформу, яка допоможе українським ветеранам здобути нову професію та знайти роботу у 2024 році.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило про запуск масштабної програми підтримки українських ветеранів у 2024 році. Програма передбачає надання допомоги в отриманні нової професії та працевлаштуванні у різних галузях.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Мінреінтеграції.

Нові можливості для ветеранів Згідно з даними міністерства, в Україні запущено онлайн-платформу для навчання та працевлаштування ветеранів.

Платформа, названа "Курс", покликана допомогти українським ветеранам здобути нову професію через дистанційне навчання та знайти роботу.

Незалежно від попереднього досвіду, ветеранам буде запропоновано навчання у таких напрямках:

будівництво;

адміністрування;

продажі;

фармація;

комунікації;

аграрний сектор.

Як скористатися можливостями платформи Щоб почати використовувати новий сервіс, необхідно:

Зареєструватися як учень. Обрати та записатися на безкоштовний навчальний курс. Пройти тестування після завершення курсу.

Якщо тестування буде успішним, учасника запросять на співбесіду. Далі ветеран зможе пройти стажування та працевлаштуватися.

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