Министерство реинтеграции запустило новую онлайн-платформу, которая поможет украинским ветеранам получить новую профессию и найти работу в 2024 году.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объявило о запуске масштабной программы поддержки украинских ветеранов в 2024 году. Программа предусматривает помощь в получении новой профессии и трудоустройстве в различных отраслях.

Эту информацию обнародовала пресс-служба Минреинтеграции.

Новые возможности для ветеранов Согласно данным министерства, в Украине запущена онлайн-платформа для обучения и трудоустройства ветеранов.

Платформа, названная "Курс", призвана помочь украинским ветеранам получить новую профессию через дистанционное обучение и найти работу.

Независимо от предыдущего опыта, ветеранам будет предложено обучение по следующим направлениям:

строительство;

администрирование;

продажи;

фармация;

коммуникации;

аграрный сектор.

Как использовать возможности платформы Чтобы начать использовать новый сервис, необходимо:

Зарегистрироваться как учащийся. Выбрать и записаться на бесплатный обучающий курс. Пройти тестирование после завершения курса.

Если тестирование будет успешным, участника пригласят на собеседование. Далее ветеран сможет пройти стажировку и трудоустроиться.

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