Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объявило о запуске масштабной программы поддержки украинских ветеранов в 2024 году. Программа предусматривает помощь в получении новой профессии и трудоустройстве в различных отраслях.
Эту информацию обнародовала пресс-служба Минреинтеграции.
Новые возможности для ветеранов Согласно данным министерства, в Украине запущена онлайн-платформа для обучения и трудоустройства ветеранов.
Платформа, названная "Курс", призвана помочь украинским ветеранам получить новую профессию через дистанционное обучение и найти работу.
Независимо от предыдущего опыта, ветеранам будет предложено обучение по следующим направлениям:
- строительство;
- администрирование;
- продажи;
- фармация;
- коммуникации;
- аграрный сектор.
Как использовать возможности платформы Чтобы начать использовать новый сервис, необходимо:
- Зарегистрироваться как учащийся.
- Выбрать и записаться на бесплатный обучающий курс.
- Пройти тестирование после завершения курса.
Если тестирование будет успешным, участника пригласят на собеседование. Далее ветеран сможет пройти стажировку и трудоустроиться.
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