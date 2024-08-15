Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объявило о запуске масштабной программы поддержки украинских ветеранов в 2024 году. Программа предусматривает помощь в получении новой профессии и трудоустройстве в различных отраслях.

Эту информацию обнародовала пресс-служба Минреинтеграции.

Новые возможности для ветеранов Согласно данным министерства, в Украине запущена онлайн-платформа для обучения и трудоустройства ветеранов.

Платформа, названная "Курс", призвана помочь украинским ветеранам получить новую профессию через дистанционное обучение и найти работу.

Офис, работа, вакансии

Независимо от предыдущего опыта, ветеранам будет предложено обучение по следующим направлениям:

  • строительство;
  • администрирование;
  • продажи;
  • фармация;
  • коммуникации;
  • аграрный сектор.

зарплата, работа.

Как использовать возможности платформы Чтобы начать использовать новый сервис, необходимо:

  1. Зарегистрироваться как учащийся.
  2. Выбрать и записаться на бесплатный обучающий курс.
  3. Пройти тестирование после завершения курса.

Если тестирование будет успешным, участника пригласят на собеседование. Далее ветеран сможет пройти стажировку и трудоустроиться.

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