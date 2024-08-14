Згідно з українським законодавством, якщо роботодавець не здійснить своєчасну індексацію заробітних плат, він може бути притягнутий до відповідальності.

У 2024 році в Україні роботодавці зобов'язані провести індексацію заробітних плат своїх працівників. Це осучаснення виплат стосується всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП). Роботодавців чекають штрафи, якщо вони відмовляться від індексації зарплат.

Згідно з чинними правилами, індексацію доходів проводять, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації у 103%.

Осучасненню підлягають лише ті частини доходів, які не перевищують прожитковий мінімум, встановлений урядом. У 2024 році цей мінімум становитиме 3 028 гривень для працездатних осіб.

Хоча в 2023 році дія закону про індексацію була призупинена, у держбюджеті на 2024 рік не передбачено продовження цього призупинення. Тому роботодавці зобов'язані провести індексацію заробітних плат своїх працівників у 2024 році.

Згідно з українським законодавством, якщо роботодавець не проведе своєчасну індексацію заробітних плат, він може бути притягнутий до відповідальності. Фінансова санкція передбачає штраф у розмірі десяти мінімальних зарплат за кожного працівника.

Також передбачена адміністративна відповідальність: штрафи від 510 до 1,7 тис. гривень. За повторне порушення протягом року суми штрафів зростають до 5,1 тис. гривень і стосуються неповнолітніх, вагітних жінок, батьків-одинаків, а також батьків, які виховують дитину до 14 років чи дітей-інвалідів.

Як правило, штрафи накладаються на директора, головного бухгалтера або фізичну особу-підприємця (ФОП), повідомляють експерти.

Джерело: Факти.

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