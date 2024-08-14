Согласно украинскому законодательству, если работодатель не произведет своевременную индексацию заработных плат, он может быть привлечен к ответственности.

В 2024 году на Украине работодатели обязаны провести индексацию заработных плат своих работников. Это осовременивание выплат касается всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Работодателей ждут штрафы, если они откажутся от индексации зарплат.

Согласно действующим правилам, индексацию доходов производят, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации в 103%.

Осовремениванию подлежат только те части доходов, которые не превышают прожиточный минимум, установленный правительством. В 2024 году этот минимум составит 3028 гривен для трудоспособных лиц.

Хотя в 2023 году действие закона об индексации было приостановлено, в госбюджете на 2024 год не предусмотрено продолжение этой приостановки. Поэтому работодатели обязаны провести индексацию зарплат своих работников в 2024 году.

Согласно украинскому законодательству, если работодатель не произведет своевременную индексацию заработных плат, он может быть привлечен к ответственности. Финансовая санкция предусматривает штраф в размере десяти минимальных зарплат каждого работника.

Также предусмотрена административная ответственность: штрафы от 510 до 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года суммы штрафов растут до 5,1 тыс. гривен и касаются несовершеннолетних, беременных женщин, родителей-одиночек, а также родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет или детей-инвалидов.

Как правило, штрафы налагаются на директора, главного бухгалтера или физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), сообщают эксперты.

Источник: Факты.

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