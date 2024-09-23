Занадто багато людей думають, що робота на городі починається навесні, але якщо ви хочете відразу ж взятися за справу навесні, восени саме час правильно підготувати ґрунт.

Робота з городом і ґрунтом восени та взимку означає, що весна - час посадки, а не наздоганяння, тому важливо знати, як правильно підготувати ґрунт восени для відмінного врожаю.

Отже, як правильно підготувати ґрунт восени для відмінного врожаю?

Чому осінь – ідеальний час для підготовки городу – найкращий час для підготовки весняного ґрунту – це, звичайно, осінь.

Погляньте правді у вічі — весняні дощі та бруд — це серйозна перешкода, коли ваша психіка волає, щоб вилізти та посіяти насіння. Тож давайте витратимо трохи часу восени, щоб правильно підготувати ґрунт для відмінного врожаю.

Крок 1: Оцініть город. Перш ніж щось робити фізично, першим простим кроком буде провести оцінку на папері з олівцем та блокнотом у руках.

Найкращий час для цього — період після заморозків, бо сад практично оголений у всій своїй красі та з усіма своїми недоліками.

Проводячи оцінку, подумайте, що спрацювало, що не спрацювало, і зміни в плануванні або інфраструктурі вашого городу.

Крок 2: Почніть збирання городу. Завершивши оцінку, ви можете розпочати прибирання. Порятунок від бур'янів, які дали насіння, та рослин, які розтріпалися та захворіли, має стати першими кількома кроками.

Крок 3: Виберіть між нульовою обробкою ґрунту та перекопуванням.

Тепер настає час вибору між нульовою обробкою та перевертанням ґрунту. Якщо ви вже викопуєте картоплю чи коренеплоди, то рішення прийняте за вас. Але якщо ні, цей крок дає шанс спробувати свої сили у набагато природнішому способі підготовки ґрунту.

Крок 4: Проведіть аналіз ґрунту на городі восени.

Поки ми копаємо, зараз саме час зробити аналіз ґрунту. Проведення аналізу грунту в цей час року дає вам достатньо часу, щоб отримати результати і внести рекомендовані добавки вапна або іншого добрива, що повільно вивільняється, щоб зимові опади і розширення і стиск, викликані замерзанням-відтаванням, могли ввібрати ці добавки в грунт разом з будь-якою органічною речовиною Ви вирішите додати.

Крок 5: Додайте органічні речовини та компост восени до свого городу.

Після того, як ви розпушили грунт, не розбивши його на крихти, настав час покрити всю поверхню компостом, листовим перегноєм або просто подрібненим листям. Якщо у вас є компостна скринька, ви можете очистити її і вивалити на ґрунт.

Джерело: phsonline .

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