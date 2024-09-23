Слишком много людей думают, что работа в огороде начинается весной, но если вы хотите сразу же взяться за дело весной, осенью самое время правильно подготовить почву.

Работа с огородом и почвой осенью и зимой означает, что весна — время посадки, а не догонялок, поэтому важно знать, как правильно подготовить почву осенью для отличного урожая.

Итак, как правильно подготовить почву осенью для отличного урожая?

Почему осень — идеальное время для подготовки огорода - лучшее время для подготовки весенней почвы — это, конечно, осень.

Взгляните правде в глаза — весенние дожди и грязь — это серьезное препятствие, когда ваша психика вопит, чтобы вылезти и посеять семена. Так что давайте потратим немного времени осенью, чтобы правильно подготовить почву для отличного урожая.

Шаг 1: Проведите оценку огорода. Прежде чем что-то делать физически, первым простым шагом будет провести оценку на бумаге с карандашом и блокнотом в руках.

Лучшее время для этого — период после заморозков, потому что сад практически обнажен во всей своей красе и со всеми своими недостатками.

Проводя оценку, подумайте, что сработало, что не сработало, и какие-либо изменения в планировке или инфраструктуре вашего огорода.

Шаг 2: Начните уборку огорода. Завершив оценку, вы можете приступить к уборке. Избавление от сорняков, которые дали семена, и растений, которые растрепались и заболели, должно стать первыми несколькими шагами.

Шаг 3: Выберите между нулевой обработкой почвы и перекопкой.

Теперь наступает время выбора между нулевой обработкой и переворачиванием почвы. Если вы уже выкапываете картофель или корнеплоды, то решение принято за вас. Но если нет, этот шаг дает шанс попробовать свои силы в гораздо более естественном способе подготовки почвы.

Шаг 4: Проведите анализ почвы в огороде осенью.

Пока мы копаем, сейчас самое время сделать анализ почвы. Проведение анализа почвы в это время года дает вам достаточно времени, чтобы получить результаты и внести рекомендуемые добавки извести или другого медленно высвобождающегося удобрения, чтобы зимние осадки и расширение и сжатие, вызванные замерзанием-оттаиванием, могли впитать эти добавки в почву вместе с любым органическим веществом, которое вы решите добавить.

Шаг 5: Добавьте органические вещества и компост осенью в свой огород.

После того, как вы разрыхлили почву, не разбив ее на крошки, пришло время покрыть всю поверхность компостом, листовым перегноем или просто измельченными листьями. Если у вас есть компостный ящик, вы можете очистить его и вывалить на почву.

Источник: phsonline.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.