Розуміння того, чим обробити полуницю восени необхідно, щоб ви могли очікувати на багатий урожай від ваших рослин.

Полуниця відрізняється за своїми потребами у поживних речовинах від інших культур у вашому саду, тому важливо знати, чим обробити її восени, щоб максимально збільшити наступний урожай.

Регулярне підживлення необхідне для найкращих результатів від полуничної грядки, намагайтеся не просто додавати трохи добрив при посадці, а потім припускати, що цього буде достатньо для наступних років.

Чим обробити полуницю восени, дізнайтеся її потреби у поживних речовинах та терміни.

Полуниці в основному потрібні фосфор та калій, але також і азот для гарного росту. Якщо її переудобрювати азотом, вона стає сприйнятливішою до хвороб.

Правильне час для внесення добрив: під час посадки та восени після останнього збирання врожаю на другий рік; Для ремонтантних сортів полуниці додатково вносите добрива кілька разів протягом вегетаційного періоду (приблизно кожні 4-6 тижнів).

Домашні засоби та інші добрива для полуниці.

Компост: хороше базове добриво при посадці полуниці (3-5 літрів на квадратний метр).

Рогова стружка: азотне добриво як хороше доповнення до компоста, яке можна вносити в декілька прийомів.

Добриво для томатів: добре підходить для удобрення полуниці, оскільки томати мають схожі потреби в поживних речовинах.

Кавова гуща: містить невелику кількість поживних речовин і тому більше підходить для підгодівлі протягом сезону.

Чим обробити полуницю восени? Ідеально підходить кропив'яний гній: використовуйте його помірно, коли на полуниці ще немає плодів, інакше він набуде смаку рідкого гною.

Джерело: fryd .

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