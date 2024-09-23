Клубника отличается по своим потребностям в питательных веществах от других культур в вашем саду, поэтому важно знать, чем обработать ее осенью, чтобы максимально увеличить следующий урожай.
Регулярная подкормка необходима для наилучших результатов от клубничной грядки , старайтесь не просто добавлять немного удобрений при посадке, а затем предполагать, что этого будет достаточно для последующих лет.
Чем обработать клубнику осенью, узнайте ее потребности в питательных веществах и сроки.
Клубнике в основном нужны фосфор и калий , но также и азот для хорошего роста. Если ее переудобрять азотом, она становится более восприимчивой к болезням.
Правильное время для внесения удобрений: во время посадки и осенью после последнего сбора урожая на второй год; для ремонтантных сортов клубники дополнительно вносите удобрения несколько раз в течение вегетационного периода (примерно каждые 4–6 недель).
Домашние средства и другие удобрения для клубники.
Компост : хорошее базовое удобрение при посадке клубники (3–5 литров на квадратный метр).
Роговая стружка : азотное удобрение как хорошее дополнение к компосту, которое можно вносить в несколько приемов.
Удобрение для томатов : отлично подходит для удобрения клубники, поскольку томаты имеют схожие потребности в питательных веществах.
Кофейная гуща : содержит небольшое количество питательных веществ и поэтому больше подходит для подкормки в течение сезона.
Чем обработать клубнику осенью? Идеально подходит крапивный навоз : используйте его умеренно, когда на клубнике еще нет плодов, иначе он приобретет вкус жидкого навоза.
Источник: fryd.
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