Понимание того, чем обработать клубнику осенью необходимо, чтобы вы могли ожидать богатый урожай от ваших растений.

Клубника отличается по своим потребностям в питательных веществах от других культур в вашем саду, поэтому важно знать, чем обработать ее осенью, чтобы максимально увеличить следующий урожай.

Регулярная подкормка необходима для наилучших результатов от клубничной грядки , старайтесь не просто добавлять немного удобрений при посадке, а затем предполагать, что этого будет достаточно для последующих лет.

Чем обработать клубнику осенью, узнайте ее потребности в питательных веществах и сроки.

Клубнике в основном нужны фосфор и калий , но также и азот для хорошего роста. Если ее переудобрять азотом, она становится более восприимчивой к болезням.

Правильное время для внесения удобрений: во время посадки и осенью после последнего сбора урожая на второй год; для ремонтантных сортов клубники дополнительно вносите удобрения несколько раз в течение вегетационного периода (примерно каждые 4–6 недель).

Домашние средства и другие удобрения для клубники.

Компост : хорошее базовое удобрение при посадке клубники (3–5 литров на квадратный метр).

Роговая стружка : азотное удобрение как хорошее дополнение к компосту, которое можно вносить в несколько приемов.

Удобрение для томатов : отлично подходит для удобрения клубники, поскольку томаты имеют схожие потребности в питательных веществах.

Кофейная гуща : содержит небольшое количество питательных веществ и поэтому больше подходит для подкормки в течение сезона.

Чем обработать клубнику осенью? Идеально подходит крапивный навоз : используйте его умеренно, когда на клубнике еще нет плодов, иначе он приобретет вкус жидкого навоза.

Источник: fryd.

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