Правильне обрізування малини восени важливе, щоб ви могли продовжувати насолоджуватися малиною і, перш за все, мати чудовий урожай.

Ось чому ми пояснюємо у цій статті, як обрізати малину восени, щоб отримати чудовий урожай.

Щоб гарантувати, що ваша малина даватиме відмінний урожай щороку, ви повинні обрізати її один раз на рік.

Однак обрізка важлива не тільки для гарного врожаю, але і для запобігання хворобам вашої малини.

Нижче ми пояснимо, як обрізати малину восени, щоб отримати чудовий урожай.

Старі пагони літньої малини, які плодоносили цього року, найкраще обрізати біля самої землі одразу після збирання врожаю у серпні. Вони зношені і повинні бути видалені, тому що віднімають у рослини сили, які воно інакше спрямувало б на формування нових пагонів та плодів.

Осінню малину можна обрізати пізно восени, але перед зимою, як тільки вона скине листя.

Осіння малина: Всі пагони обрізають біля самої землі пізньої осені, але до перших заморозків, як тільки опаде все листя, або навесні (лютий/березень). Залишають приблизно 20 молодих пагонів на метр.

При обрізанні малини восени слід пам'ятати про кілька речей. При обрізанні та проріджуванні важливо обрізати пагони близько до землі.

Це запобігає передачі хвороб. Слабкі пагони малини також слід обрізати при обрізанні, щоб залишилися тільки найсильніші пагони.

Загалом чим більше пагонів на кущі малини, тим пізніше кущ почне плодоносити.

В ідеалі ви повинні знати, який сорт малини у вас на грядці. Літня та осіння малина плодоносить на пагонах різного віку.

Джерело: fryd .

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