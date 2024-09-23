Вот почему мы объясняем в этой статье, как обрезать малину осенью, чтобы получить отличный урожай.
Чтобы гарантировать, что ваша малина будет давать отличный урожай каждый год, вы должны обрезать ее один раз в год.
Однако обрезка важна не только для хорошего урожая , но и для предотвращения болезней вашей малины.
Ниже мы объясним, как обрезать малину осенью, чтобы получить отличный урожай.
Старые побеги летней малины , которые плодоносили в этом году, лучше всего обрезать у самой земли сразу после сбора урожая в августе. Они изношены и должны быть удалены, так как отнимают у растения силы, которые оно в противном случае направило бы на формирование новых побегов и плодов.
Осеннюю малину можно обрезать поздней осенью , но перед зимой, как только она сбросит листья.
Осенняя малина: Все побеги обрезают у самой земли поздней осенью, но до первых заморозков, как только опадут все листья, или весной (февраль/март) . Оставляют примерно 20 молодых побегов на метр.
При обрезке малины осенью следует помнить о нескольких вещах. При обрезке и прореживании важно обрезать побеги близко к земле .
Это предотвращает передачу болезней. Слабые побеги малины также следует обрезать при обрезке, чтобы остались только самые сильные побеги.
В общем, чем больше побегов на кусте малины, тем позже куст начнет плодоносить.
В идеале вы также должны знать, какой сорт малины у вас на грядке. Летняя и осенняя малина плодоносит на побегах разного возраста.
Источник: fryd.
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